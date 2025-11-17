الشركة المشغلة: تواصلنا مع طاقم ناقلة تحتجزها إيران وجميعهم بأمان

لندن 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت شركة مسؤولة عن إدارة ناقلة منتجات نفطية إن طاقم السفينة بأمان وإنها راسية قبالة ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد أن قالت طهران إنها احتجزت السفينة في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن طهران تأكيدها يوم السبت أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط تالارا التي ترفع علم جزر مارشال بسبب ما قيل إنها انتهاكات تتعلق بالشحنة.

وهذه أول عملية احتجاز لناقلة نفط من قبل طهران منذ الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو حزيران الماضي، مما أثار مخاوف على سلامة السفن التي تبحر عبر هذا الممر الحيوي محملة بشحنات الطاقة للأسواق العالمية.

وقالت شركة كولومبيا شيب مانجمنت في بيان يوم الاثنين إن ربان الناقلة أجرى اتصالا مع مديرها الفني في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

وأضافت “وردنا أن جميع أفراد الطاقم بخير… الناقلة راسية الآن بأمان قبالة ساحل بندر عباس”، مشيرة إلى أن الطاقم يضم 21 بحارا.

(تغطية صحفية جوناثان ساول – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)