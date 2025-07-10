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الشركة المشغلة لسفينة أغرقها الحوثيون: نعتقد مقتل فرد وفقدان 4

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أثينا (رويترز) – قالت شركة كوزموشيب مانجمنت اليونانية يوم الخميس إنها تعتقد أن شخصا واحدا لقي حتفه ولم يُعثر على أربعة آخرين منذ هجوم مسلحين حوثيين على سفينة الشحن إترنيتي سي وإغراقها في البحر الأحمر هذا الأسبوع.

وذكرت الشركة المشغلة للسفينة أن 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي استمر عدة أيام على السفينة التي ترفع علم ليبيريا. وتعمل الشركة من خلال قنوات متعددة للتحقق من قول الحوثيين إن الجماعة انتشلت بعض أفراد الطاقم بعد غرق السفينة يوم الأربعاء.

وقالت إنها تعمل على تزويد الأسر بالمستجدات فور حدوثها.

وقالت كوزموشيب إنها طلبت من جميع السفن في المنطقة المساعدة في البحث.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية