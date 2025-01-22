الشيباني من دافوس: رفع العقوبات الاقتصادية “مفتاح استقرار” سوريا

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شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو “مفتاح استقرار” البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء.

وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”، مشددا على أن العقوبات “يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.

كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات بعد سقوط الأسد. لكن القوى الغربية ربطت تخفيفها بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة.

وشدد الشيباني على أن “سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو”، في إشارة الى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول فصائل المعارضة دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر، إثر هجوم مباغت بدأته من معقلها في شمال غرب سوريا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.

وقال الشبياني “ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها”، مبديا أمله بأن يكون “اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة “وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات”.

وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس “شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق”، بحسب المصدر نفسه.

بور-آية-كام/ص ك