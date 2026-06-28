الشيخة حسينة تعلن عزمها العودة إلى بنغلادش “هذا العام”

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

تعهدت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة العودة إلى بلدها “هذا العام”، بحسب مقابلة بُثّت الأحد، بعد أشهر من صدور حكم الإعدام غيابيا بحقها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفرّت حسينة البالغة 78 عاما، إلى الهند المجاورة في آب/أغسطس 2024 بعد انتفاضة طلابية أنهت حكمها الاستبدادي الذي استمر 15 عاما.

ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين، باستثناء خطاب نادر أمام حشد من الصحافيين في نيودلهي في كانون الثاني/يناير.

وفي مقابلة مع قناة إن دي تي في التلفزيونية الهندية، قالت حسينة إنها لا تخشى الموت، وإن الحكم الصادر بحقها “جزء من عملية غير قانونية وغير دستورية وذات دوافع سياسية”.

وأضافت “حُيكت العديد من المؤامرات ضدي. لكني تمكنت من تجاوز كل خيوط تلك المؤمرات… لقد انتُخبت رئيسة للوزراء خمس مرات بإرادة الشعب، وعملت من أجل تنمية غير مسبوقة للبلاد”.

وأضافت ردا على سؤال عما إذا كانت ستعود إلى بنغلادش رغم حكم الإعدام الصادر بحقها “أؤكد بوضوح أنني، رغم كل العقبات والمؤامرات، سأعود إلى بلادي هذا العام”.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دانت محكمة في دكا حسينة بتهمة التحريض وإصدار أوامر بالقتل والتقاعس عن منع فظائع، وحكمت عليها بالإعدام شنقا.

وتم حظر أنشطة حزبها السابق، رابطة عوامي، الذي كان يُعدّ من أكثر الأحزاب شعبية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش تحسنا منذ فوز رئيس الوزراء طارق رحمن الساحق في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير الماضي في الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.

غير أن التوترات لا تزال مستمرة، مع مطالب متكررة لبنغلادش بتسليم حسينة.

اسف/غد/ناش