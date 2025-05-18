الشيخ سعود بن صقر يحضر قداس تنصيب البابا الجديد نيابة عن رئيس الإمارات

afp_tickers

1دقيقة

حضر عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي قداس بدء حبرية البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان الأحد، نيابة عن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت الوكالة أن الشيخ سعود وصل السبت إلى العاصمة الإيطالية روما، برفقة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي.

وبعد عشرة أيام من انتخابه، ترأس البابا لاوون الرابع عشر أول بابا أميركي الأحد في الفاتيكان القداس الذي يمثل بداية حبريته، بعد جولة في باحة القديس بطرس، بحضور عشرات آلاف المؤمنين وقادة أجانب عدة.

وحضر القداس عدد من القادة، بينهم الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واللبناني جوزاف عون، إضافة إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

م ل/