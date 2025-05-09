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الصادرات الصينية للولايات المتحدة تراجعت بنسبة 17,6 % خلال شهر

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أظهرت بيانات رسمية صينية الجمعة أنّ صادرات الصين إلى الولايات المتّحدة تراجعت بنسبة 17,6 % بالمئة في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر السابق، في وقت تدور فيه حرب تجارية عالية المخاطر بين واشنطن وبكين.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 33 مليار دولار في نيسان/أبريل مقابل 40,1 مليار دولار في آذار/مارس، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية عالية على الصين منذ عودته إلى البيت الأبيض وقد وصلت التعرفات على الكثير من السلع الصينية إلى 145 %.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 % على السلع المستودرة من الولايات المتحدة إلى جانب تدابير أخرى طالت شركات أميركية.

من جهة أخرى زادت الصادرات الصينية عموما بنسية 8,1 % في نيسان/أبريل متجاوزة التوقعات.

في المقابل تراجعت الواردات الصينية بنسبة 0,2 %.

بفك/بم-غ ر

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