الصحافي الفرنسي كريستوف غليز يطعن أمام محكمة النقض بحكم الحبس الصادر بحقه في الجزائر (محامون)

afp_tickers

3دقائق

تقدّم الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بطعن أمام محكمة النقض بحكم الحبس سبع سنوات الصادر بحقه في الجزائر، مطالبا بإعادة المحاكمة، وفق ما أعلن محامياه مساء الأحد.

وأشار محاميه الفرنسي إيمانويل داو في رسالة لوكالة فرانس برس إلى أن موكّله “تقدّم بطعن أمام محكمة النقض” الأحد، وهو ما أورده أيضا محاميه الجزائري عميروش باكوري في منشور على فيسبوك.

وكانت محكمة استئناف جزائرية ثبّتت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر حكم الحبس سبع سنوات الصادر بحق غليز بعدما دانته محكمة ابتدائية في نهاية حزيران/يونيو بـ”تمجيد الإرهاب”، وهو قابع في السجن مذّاك.

ودانت منظمة “مراسلون بلا حدود” بـ”أشد العبارات” القرار الصادر بحق “صحافي لم يفعل شيئا سوى أداء عمله”.

وصل غليز البالغ 36 عاما والذي يعمل لحساب مجلتي “سو فوت” و”سوسايتي” الفرنسيتين إلى الجزائر في أيار/مايو 2024 لإعداد مقال عن نادي شبيبة القبائل، وهو أحد أكبر أندية كرة القدم، بمدينة تيزي وزو التي تبعد 100 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة.

والصحافي متّهم بالتواصل مع قيادي في شبيبة القبائل هو أيضا زعيم حركة تقرير مصير القبائل (ماك) التي صنّفتها السلطات الجزائرية في 2021 منظمة إرهابية.

وغليز هو الصحافي الفرنسي الوحيد الموقوف خارج بلاده، وكان اعتُقل في 28 أيار/مايو 2024 وأودع الإقامة الجبرية بإشراف قضائي في فندق بانتظار محاكمته التي بدأت في حزيران/يونيو والتي أفضت إلى سجنه.

غداة تثبيت محكمة استئناف حكم السجن الصادر بحق غليز، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القرار بأنه “مبالغ فيه” و”ظالم”.

وتعهّدت الرئاسة الفرنسية مواصلة “العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن”.

وأعرب أقرباء الصحافي الفرنسي عن أملهم في أن يصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون عفوا عنه.

وكانت محكمة ابتدائية قضت بحبس غليز في خضم أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر شهدت استدعاء السفيرين وطرد دبلوماسيين.

لكن العلاقات الثنائية بدت متّجهة نحو تهدئة بعد إصدار الجزائر عفوا عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال وإطلاق سراحه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

ابه-بور/ود/لين