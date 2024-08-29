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الصحة العالمية: “تعهد مبدئي” بهدن إنسانية خلال حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظمة تلقت “تعهدا مبدئيا بهدن مؤقتة في مناطق إنسانية محددة” في الحرب في قطاع غزة للسماح بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وتستعد الأمم المتحدة لتطعيم ما يقدر بنحو 640 ألف طفل في قطاع غزة حيث أكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس آب أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بالفعل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول رصد لحالة إصابة بالمرض في القطاع منذ 25 عاما.

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