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الصحة العالمية: إجلاء أكثر من 80 مريضا من غزة

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القاهرة (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الثلاثاء إنه تسنى إجلاء ما لا يقل عن 85 فلسطينيا من المرضى والمصابين بجروح خطيرة من غزة، بينهم 35 طفلا، إلى أبوظبي لتلقي الرعاية المتخصصة.

وكتب على منصة إكس “دعمت الإمارات هذا الإجلاء المعقد للغاية بجهد مشترك مع منظمة الصحة العالمية وشركاء. هذا أكبر إجلاء طبي منذ أكتوبر 2023”.

وقال تيدروس إن المرضى الذين تم إجلاؤهم يعانون من حالات خطيرة مختلفة منها السرطان ومشكلات عصبية وأمراض القلب. وكان برفقتهم 63 من أفراد أسرهم ومقدمو الرعاية.

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