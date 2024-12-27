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الصحة العالمية: إجلاء موظف بالأمم المتحدة من اليمن بعد إصابته في هجوم إسرائيلي

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زوريخ (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أحد موظفي الأمم المتحدة الذي أصيب بجروح بالغة في ضربة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يوم الخميس قد جرى إجلاؤه إلى الأردن للخضوع لمزيد من العلاج.

وقالت إسرائيل إنها ضربت العديد من الأهداف المرتبطة بجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن تضمنت مطار صنعاء الدولي، وقالت وسائل إعلام الحوثيين إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مرفق بصورة ظهر فيه جالسا في طائرة وينظر إلى الرجل المصاب فيما يبدو “يتعين وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في كل مكان. #ليسوا هدفا”.

وكان تيدروس في المطار ينتظر المغادرة حين وقع القصف الجوي الذي أدى إلى إصابة الرجل الذي يعمل في خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الرجل أصيب بجروح خطيرة.

وقال تيدروس إنه وموظف الأمم المتحدة موجودان الآن في الأردن.

وأضاف أن الرجل خضع لجراحة ناجحة قبل إجلائه للحصول على مزيد من العلاج.

وكان تيدروس في اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة محتجزين هناك وتقييم الوضع الإنساني.

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