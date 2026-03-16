الصحة العالمية: إخلاء ستة مستشفيات في إيران والمنظومة الصحية صامدة

جنيف 16 مارس آذار (رويترز) – قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أدت إلى إخلاء ستة مستشفيات، لكن المنظومة الصحية ما زالت صامدة على ما يبدو حتى الآن، إذ لم تطلب السلطات أي مساعدة طارئة من المنظمة.

وأضافت حنان بلخي مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط “الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الصحية في إيران جيدة جدا وقوية، وهي قادرة على استيعاب المصابين حتى الآن”.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني اليوم الاثنين إن أكثر من 1300 شخص قتلوا منذ بدء الصراع في 28 فبراير شباط، وأصيب أكثر من 7000.

وقد تحققت منظمة الصحة العالمية، التي لها مكتب في طهران وتساعد السلطات الإيرانية في التصدي للأمراض، من وقوع 18 هجوما على مرافق الرعاية الصحية ومقتل ثمانية من العاملين في المجال الطبي.

وأوضحت بلخي أن منظمة الصحة العالمية لديها خطط طوارئ لنقل الإمدادات الطارئة في حالة تدهور الوضع بشكل أكبر.

ومضت قائلة إن أحد المخاطر هو أن “المطر الأسود” الناجم عن تسرب مركبات سامة من منشآت النفط المتضررة يضيف عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالالتهابات التنفسية.

(تحرير أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)