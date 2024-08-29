الصحة العالمية: إسرائيل وحماس توافقان على هدن مؤقتة خلال حملة تطعيم بغزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد. وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحا والثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0300-1200 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليها شمال غزة. وأوضح بيبركورن أن هناك اتفاقا على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس خلال اجتماع بشأن الوضع الإنساني في غزة “من واقع تجربتنا، نعلم أنه ستكون هناك حاجة ليوم أو يومين إضافيين في كثير من الأحيان لتحقيق تغطية كافية”.

وأوضح بيبركورن أنه سيتعين إجراء جولة ثانية من التطعيم بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.

وأشار رايان إلى أن هناك “حاجة إلى تغطية بنسبة 90 بالمئة على الأقل خلال كل جولة من حملة التطعيم من أجل وقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره عالميا”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس آب أن طفلا واحدا على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس لرويترز “نحن مستعدون للتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين هذه الحملة التي تخدم وتحمي أكثر من 650 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة”.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن التنسيق مع الفلسطينيين يوم الأربعاء إن حملة التطعيم ستتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي “ضمن هدن إنسانية روتينية ستسمح للسكان بالوصول إلى المراكز الطبية حيث سيتم إعطاء التطعيمات”.