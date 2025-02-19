الصحة العالمية: استئناف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة السبت

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن حملة التطعيم الجماعي ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستستأنف يوم السبت المقبل وتستهدف أكثر من نصف مليون طفل.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية “الأوضاع الحالية في غزة، بما في ذلك الاكتظاظ في الملاجئ والضرر البالغ الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي و(سبل) النظافة الشخصية، والتي تسهل انتقال العدوى عن طريق البراز والفم، تخلق الظروف المثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر”.

وأضاف “حركة السكان المكثفة نتيجة لوقف إطلاق النار الحالي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انتشار عدوى فيروس شلل الأطفال”.

وفي سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، أجرت منظمة الصحة العالمية جولتين من التطعيمات بجميع أنحاء القطاع، ووصلت إلى أكثر من 95 بالمئة من المستهدفين.

ولا يزال الفيروس منتشرا في القطاع، مما يعني أنه لا يزال من الممكن أن يصل إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم. وأضافت المنظمة أن ست عينات جاءت إيجابية في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.

وتقول المنظمة إن 7000 طفل لم يحصلوا على التطعيم في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان استئناف التطعيم صباح يوم السبت.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية والممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) “اتخذنا قرار إطلاق الحملة في ظل استمرار سلسلة دوران فيروس شلل الأطفال، والذي ظهر من خلال نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريناها لمياه الصرف الصحي بعد جمع عينات عشوائية من مناطق جغرافية متعددة”.

وأشار الى أن الحملة تنفذ بالتعاون مع الشركاء في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ومنظمة الصحة العالمية و”اليونيسيف” وجميع مقدمي الخدمات الصحية في غزة.

وأوضح الوزير الصحة أن الحملة الجديدة للتطعيم “ستكون على مرحلتين بفارق زمني أربعة أسابيع، حيث ستبدأ المرحلة الأولى يوم السبت”، وأضاف أن المرحلة الثانية ستبدأ يوم الخامس من أبريل نيسان القادم وأن كل مرحلة “تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وبشكل متزامن في جميع المحافظات”.

ودعا المواطنين الى ضرورة توجيه أطفالهم دون سن العاشرة إلى مراكز التطعيم لتطعيمهم ضد المرض.