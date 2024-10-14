الصحة العالمية: المرحلة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال بدأت في وسط غزة

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين عبر منصة إكس إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدأت في وسط غزة.

ونفذت منظمات إغاثة جولة أولى من التطعيم الشهر الماضي، بعد إصابة طفل بالشلل جزئيا بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2 في أغسطس آب في أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وذكرت المنظمة أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين ضمن الجولة الثانية من حملة التطعيم.