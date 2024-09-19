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الصحة العالمية: انفجارات لبنان عطلت القطاع الصحي الهش بالفعل

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جنيف (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان هذا الأسبوع أدى إلى اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.

ونقلت المنظمة عن السلطات الصحية في لبنان أن 37 شخصا قتلوا وأصيب ثلاثة آلاف في انفجار أجهزة الاتصال بمناطق تعتبر من معاقل جماعة حزب الله المسلحة المعادية لإسرائيل.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي “تلك الوقائع أحدثت اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في لبنان”، مضيفا أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية في الإفادة نفسها “تعرضت منظومة الصحة بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا”.

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن مئة مستشفى شارك في الاستجابة، وأوضح أن سلسلة من التدريبات قبل الهجمات وتخزين إمدادات الطوارئ ساعد في إعداد الأطقم الطبية والحد من الخسائر.

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