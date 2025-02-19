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الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستأنف في غزة السبت

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن حملة التطعيم الجماعي ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستستأنف يوم السبت المقبل، وتستهدف أكثر من نصف مليون طفل.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية “الأوضاع الحالية في غزة، بما في ذلك الاكتظاظ في الملاجئ والضرر البالغ الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي و(سبل) النظافة الشخصية، والتي تسهل انتقال العدوى عن طريق البراز والفم، تخلق الظروف المثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر”.

وأضاف “حركة السكان المكثفة نتيجة لوقف إطلاق النار الحالي من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انتشار عدوى فيروس شلل الأطفال”.

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