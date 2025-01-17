الصحة العالمية: يمكن زيادة المساعدات لغزة بموجب شروط وقف إطلاق النار

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جنيف (رويترز) – قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة إنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف “أعتقد أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة.