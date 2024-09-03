الصحة العالمية : حملة التلقيح ضد شلل الأطفال “تسير على ما يرام” في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة تسير “على مايرام” في الوقت الحالي، وأن المرحلة الأولى من التطعيم ستتطلب عشرة أيام أخرى على الأقل.

وقال ممثل المنظمة في غزة ريتشارد بيبيركورن خلال مؤتمر صحافي “يتعين علينا تطعيم 640 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة. في الواقع نحن ندير حملتين. لقد بدأنا المرحلة الأولى الآن وستجرى المرحلة الثانية في غضون أربعة أسابيع”.

وبدأت المرحلة الأولى في 31 آب/أغسطس، لكن الحملة واسعة النطاق بدأت الأحد، وهو الموعد الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عن “هدنة إنسانية”.

وأكد بيبيركورن عبر الفيديو من قطاع غزة “حتى الآن، تسير الأمور على ما يرام” مضيفا “نأمل أن يستمر ذلك، وأن تساهم فيه جميع الأطراف، لا يزال أمامنا 10 أيام، 10 أيام على الأقل” لاتمام هذه الجولة الأولى من التطعيم.

وتجري حتى الآن عمليات التطعيم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

ويبلغ إجمالي عدد الأطفال دون سن العاشرة الذين تم تطعيمهم حتى الآن 161 ألف طفل، “وهو ما يتجاوز الهدف المقدر بـ 156500 طفل” في هذه المنطقة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بيبركورن “ربما قللنا من تقدير عدد السكان في المنطقة الوسطى” من قطاع غزة.

والخطة تتمثل في تطعيم 340 ألف طفل في جنوب القطاع و150 ألف في شماله.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية في الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأدى القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 40819 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.

وتسببت الحرب في كارثة إنسانية وصحية ونزوح جميع سكان القطاع الذي يعد 2,4 مليون نسمة تقريبا.

ابو/ريم/نور