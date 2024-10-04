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الصحة العالمية تسعى لبدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة 14 أكتوبر

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جنيف (رويترز) – قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن المنظمة أرسلت طلبا إلى إسرائيل لبدء الحملة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة اعتبارا من 14 أكتوبر تشرين الأول.

وقال أياديل ساباربيكوف رئيس برنامج الطوارئ لدى المنظمة في الأراضي الفلسطينية “طلبنا من السلطات الإسرائيلية بحث خطة مماثلة لما فعلناه في الجولة الأولى، شيء ما يصفونه بأنه ’فترات هدنة تكتيكية’ (في القتال) في أثناء ساعات عمل الحملة”.

وأضاف أن المفاوضات جارية وأن من المقرر عقد اجتماع مع السلطات الإسرائيلية بخصوص المرحلة المقبلة يوم الأحد.

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