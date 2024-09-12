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الصحة العالمية تنقل نحو 100 مريض من غزة للإمارات في أكبر إجلاء طبي

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إنها أجلت ما يقرب من 100 شخص بينهم عشرات الأطفال من غزة إلى الإمارات، داعية إلى السماح باستئناف عمليات الإجلاء الطبي المنتظمة من القطاع.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين، في إشارة إلى العملية التي جرت يوم الأربعاء، “كانت هذه أكبر عملية إجلاء حتى الآن من غزة منذ أكتوبر 2023”.

وأضاف “غزة بحاجة إلى ممرات طبية. نحن بحاجة إلى ترتيب أكثر تنظيما واستدامة”، مضيفا أن أكثر من 10 آلاف من سكان غزة ينتظرون الإجلاء الطبي.

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