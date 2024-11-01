الصحة العالمية ويونيسف: استئناف التطعيم من شلل الأطفال السبت بشمال غزة

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(رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة إن المرحلة الثالثة من حملة التطعيم من مرض شلل الأطفال من المقرر أن تبدأ يوم السبت في جزء من شمال قطاع غزة بعد تأجيلها الشهر الماضي.

وقالت منظمة الصحة في أكتوبر تشرين الأول إن القصف المكثف والنزوح الجماعي وصعوبة الوصول إلى شمال غزة أدت إلى تأجيل الحملة.

بدأت حملة التطعيم في أول سبتمبر أيلول، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية في أغسطس آب إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني.

وكانت تلك أول حالة مسجلة في القطاع منذ 25 عاما.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك “توفرت الهدنة الإنسانية اللازمة لإجراء الحملة، ومع ذلك تقلصت المساحة المشمولة بالهدنة على نحو كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة التي أجريت في سبتمبر. تقتصر الحملة الآن على مدينة غزة فحسب”.

وذكر البيان أن المرحلة النهائية من الحملة تستهدف الوصول إلى نحو 119 ألف طفل تحت سن العاشرة في شمال غزة بجرعة ثانية من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني. لكن تحقيق هذا الهدف أصبح الآن مستبعدا بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المطلوبة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وكالة تابعة للجيش الإسرائيلي معنية بالشؤون المدنية الفلسطينية، إنها تساعد في تنسيق الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، وسيكون هناك بمجرد اكتمالها تقييم لتحديد مسألة تمديد الجدول الزمني.

وأضافت في بيان “سيضمن هذا التنسيق أن يتمكن السكان من الوصول بأمان إلى المراكز الطبية حيث تُعطى اللقاحات”.