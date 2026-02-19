الصحة الفلسطينية: مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا أمريكيا في الضفة



رام الله/القدس 19 فبراير شباط (رويترز) – توفي شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما يحمل الجنسية الأمريكية متأثرا بجراحه بعد أن أطلق عليه مستوطن إسرائيلي النار في الضفة الغربية.

أعلنت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وندد مسؤول في السفارة الأمريكية بالعنف، قائلا لرويترز اليوم الخميس “ليس لدى وزارة الخارجية الأمريكية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج”.

وأصيب نصر الله محمد جمال أبو صيام بالرصاص أمس الأربعاء في قرية مخماس بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أحد أقارب أبو صيام، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه خوفا من انتقام قوات الأمن الإسرائيلية، إن المستوطنين داهموا القرية لسرقة الأغنام.

وأضاف أن القرويين، بمن فيهم أبو صيام، حاولوا منع السرقة، فبدأ المستوطنون بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى إصابة أبو صيام وآخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الهجمات أصابت خمسة أشخاص، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح نتيجة طلقات نارية، بما في ذلك أبو صيام. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الإصابات الأخرى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب من رويترز للتعليق على الحادث.

وازدادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 700 شخص نزحوا بسبب هجمات المستوطنين في عام 2026.

وأوضحت المنظمة الدولية أن تسعة فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية في عام 2026، بينما قتل 240 في عام 2025. وتشير البيانات إلى أن إسرائيليين قتلا في الضفة الغربية خلال عام 2025.

ونادرا ما تصدر إسرائيل لوائح اتهام بشأن عنف المستوطنين. وفي نهاية عام 2025، قالت منظمة المراقبة الإسرائيلية “يش دين” إن من بين مئات من حالات العنف التي ارتكبها المستوطنون والتي وثقتها منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لم يسفر سوى اثنين بالمئة منها عن توجيه اتهامات.

وقتل عدد من المواطنين الأمريكيين على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال العامين الماضيين في الضفة الغربية بمن فيهم الناشطة عائشة نور إزجي إيجي.

(تغطية صحفية بيشا ماجد وعلي صوافطة – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )