الصحة اللبنانية: قتيلان في غارة إسرائيلية على سهل البقاع

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة إن شخصين قتلا في ضربة إسرائيلية على منطقة بسهل البقاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحزب الله خلال الليل في سهل البقاع وعلى الحدود السورية اللبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الأهداف تشمل “موقعا عسكريا يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية”.

ولم يتحدث بيان الجيش الإسرائيلي عن سقوط قتلى.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا. ولا تفرق إحصاءات الوزارة بين المدنيين والمقاتلين.

وندد القيادي في حزب الله إبراهيم الموسوي بالغارات الإسرائيلية ووصفها بأنها “انتهاك شديد الخطورة وعدوان فاضح وصريح”، ودعا “الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية”.

وكانت هذه الضربات هي الأحدث التي تشنها إسرائيل في لبنان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بين إسرائيل وحزب الله وأنهى قتالا لأكثر من عام.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، إلا أنه جرى تمديد هذه الفترة خلال الأسبوع الجاري حتى 18 فبراير شباط لإتاحة المزيد من الوقت للقوات الإسرائيلية للانسحاب وللقوات اللبنانية للانتشار في المنطقة.

وتقول إسرائيل إن لبنان لم ينفذ بعد بنود الاتفاق بالكامل وتتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها اعترضت طائرة استطلاع مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله، ووصفت الأمر بأنه “انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وقال نعيم قاسم أمين عام حزب الله يوم الاثنين إن الجماعة “لن تقبل أي مبرر” لتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية، لكن الجماعة لم تهدد بشكل مباشر باستئناف العمليات العسكرية.

وندد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتواصل الضربات الإسرائيلية. واتهم الجيش اللبناني، الذي يتلقى دعما من الولايات المتحدة، إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها.

وأصدرت القوات الإسرائيلية أوامر تضمنت استمرار فرض حظر على وصول السكان لبعض المناطق الجنوبية اللبنانية القريبة من الحدود. وقتلت القوات الإسرائيلية يوم الأحد أكثر من 20 شخصا كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في تحد للأوامر.