The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصحة اللبنانية: مقتل 2294 في الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على لبنان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين منذ الثاني من مارس آذار، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يزال غير نهائي بانتظار إزالة الأنقاض وانتشال الجثث وتحديد هوية أصحابها.

وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى 100 من المسعفين والعاملين في قطاع الصحة وأن نحو ربع القتلى من النساء والأطفال والمسعفين، ما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس اتفاقا بين حكومتي لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ما عزز الآمال في قرب انتهاء الصراع في لبنان.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية