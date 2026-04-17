الصحة اللبنانية: مقتل 2294 في الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس

reuters_tickers

1دقيقة

17 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على لبنان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين منذ الثاني من مارس آذار، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يزال غير نهائي بانتظار إزالة الأنقاض وانتشال الجثث وتحديد هوية أصحابها.

وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى 100 من المسعفين والعاملين في قطاع الصحة وأن نحو ربع القتلى من النساء والأطفال والمسعفين، ما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس اتفاقا بين حكومتي لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ما عزز الآمال في قرب انتهاء الصراع في لبنان.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)