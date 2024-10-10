الصحة اللبنانية: مقتل 5 مسعفين ومنقذين في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد

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من مايا الجبيلي وألكسندر كورنويل

القدس/بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الخميس إن خمسة من العاملين في مجال الطوارئ قُتلوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، مع مواصلة إسرائيل هجومها بقوة على جماعة حزب الله المدعومة اللبنانية من إيران وتحذيرها المدنيين في الجنوب من العودة إلى ديارهم.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن هناك اتصالات تُجري بين الولايات المتحدة وفرنسا بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار، في إشارة واضحة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى هدنة رفضتها إسرائيل الشهر الماضي. ولم تدل واشنطن أو باريس بتعليق حتى الآن.

وتسود الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى تحسبا لزيادة تصعيد الصراع الذي يجتاح المنطقة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل قبل عام، وانتظارا لرد إسرائيل على الضربة الصاروخية التي شنتها إيران عليها الأسبوع الماضي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء عن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران في مكالمة وصفها الجانبان بالإيجابية.

وتقول إسرائيل إن الهجوم على لبنان يستهدف تأمين عودة عشرات آلاف الإسرائيليين الذين فروا من شمال البلاد بسبب الصواريخ التي يطلقها حزب الله عبر الحدود منذ عام لدعم حماس في غزة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة التي شنتها إسرائيل ليلا استهدفت مركزا للدفاع المدني في قرية دردغيا على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مما أسفر عن مقتل خمسة مسعفين وعمال إنقاذ.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق حتى الآن.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 2100 شخص في لبنان على مدى العام المنصرم معظمهم منذ 23 سبتمبر أيلول عندما كثفت إسرائيل الهجوم بغارات جوية على نطاق واسع قبل التوغل البري. ولا يفرق الإحصاء بين المدنيين والمقاتلين في عدد القتلى.

وأعلنت إسرائيل مقتل الجندي الثاني عشر في العمليات البرية بجنوب لبنان يوم الخميس.

وقال ميقاتي في بيان على منصة إكس “هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية”.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى الشهر الماضي إلى هدنة مدتها 21 يوما بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

* تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه استهدف بغارات جوية مستودعات ذخيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومستودعات ذخيرة وبنى تحتية عسكرية أخرى في جنوب لبنان ليلا ويوم الأربعاء.

وارتفعت أعمدة الدخان فوق بيروت في صباح يوم الخميس بعد الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة حزب الله في بيروت. وفرت أعداد كبيرة من سكان المنطقة، التي كانت مزدحمة ذات يوم، ضمن أكثر من مليون شخص نزحوامن الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان في منشور على منصة إكس “يحظر عليكم العودة إلى البيوت التي قمتم بإخلائها في القرى والبلدات حتى إشعار آخر”.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية لحزب الله، من بينها اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

لكن الجماعة اللبنانية واصلت الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد عبور نحو 40 قذيفة من لبنان إلى إسرائيل، بعضها تم اعتراضه، وسقط عدد منها في منطقة الجليل الأعلى.

وانتشر الصراع في أنحاء الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وشاركت فيه فصائل عراقية ويمنية ولبنانية مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

* مكالمة بايدن ونتنياهو

قال البيت الأبيض إن بايدن حث نتنياهو على الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وذلك في مكالمة “مباشرة ومثمرة جدا” استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء لمناقشة الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.

وتتوعد إسرائيل إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، الذي تسبب في أضرار طفيفة، بينما قالت طهران إنها ستقابل أي رد بدمار واسع النطاق.

وأدلى بايدن الأسبوع الماضي بتصريحات حث فيها إسرائيل على عدم ضرب حقول النفط الإيرانية كما قال إنه لن يدعمها في الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.

وذكر بعض المحللين أن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران عليها في أول أكتوبر تشرين الأول باستهداف المنشآت العسكرية الإيرانية على الأرجح، وخاصة تلك التي تنتج الصواريخ الباليستية مثل المستخدمة في الهجوم. وقد تسعى أيضا إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومنشآت إطلاق الصواريخ.