الصحة اللبنانية: مقتل 8 في غارات جوية إسرائيلية جنوبي بيروت

بيروت 13 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمانية أشخاص قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على طريق سريع جنوب بيروت اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وتتبادل جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية منفصلة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن القتلى من بينهم طفلان.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف بنية حزب الله التحتية في جنوب لبنان، وطلب من السكان إخلاء ست بلدات وقرى يعتزم القيام بعمليات فيها ضد الجماعة اللبنانية.

(تغطية صحفية جنى شقير ومنة علاء الدين – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )