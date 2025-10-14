الصليب الأحمر: إعادة الرفات من غزة ربما تستغرق وقتا

جنيف (رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيستغرق وقتا، ووصفت الأمر بأنه “تحد هائل” بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة.

وأطلقت حماس سراح آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في غزة يوم الاثنين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأفرجت إسرائيل أيضا عن معتقلين فلسطينيين، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب التي استمرت عامين.

لكن لم يعد إلى إسرائيل حتى الآن سوى أربعة توابيت تحوي رفات رهائن لقوا حتفهم، لتظل هناك حاجة إلى العثور على رفات أكثر من 20 شخصا وإعادتهم.

وذكر كريستيان كاردون المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “هذا تحد أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم”، مضيفا أن الأمر ربما يستغرق أياما أو أسابيع وأن هناك احتمالا ألا يتم العثور عليهم أبدا.

وأضاف “أعتقد أن هناك خطرا واضحا يتمثل في أن يستغرق ذلك وقتا أطول بكثير. نطالب الأطراف بأن يكون هذا (الأمر) على رأس أولوياتهم”.

وأحجم كاردون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن الأماكن التي يحتمل وجود رفات الرهائن فيها، مشيرا إلى حساسية العملية الجارية.

(إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)