الصليب الأحمر: الهجمات على العاملين في القطاع الطبي في لبنان “مقلقة للغاية”

reuters_tickers
جنيف 13 أبريل نيسان (رويترز) – عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف العاملين في القطاع الطبي في لبنان، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف اليوم الاثنين أحد مراكز الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد، فضلا عن مقتل متطوع في الصليب الأحمر اللبناني أمس الأحد.

وذكرت أنييس دور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان “فقدان من يكرسون حياتهم لإنقاذ الآخرين أمر مقلق للغاية نظرا لتأثير ذلك على المدنيين الذين يعتمدون على مساعدتهم”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

