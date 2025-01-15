الصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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(رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إنها مستعدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم.

وأضافت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة “نحن مستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل هائل حيث يتطلب الوضع ذلك”.

وقالت الولايات المتحدة وقطر إنه تسنى التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة على مراحل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك بعد إراقة دماء استمرت 15 شهرا وخلفت عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وأحدثت توترا في الشرق الأوسط.