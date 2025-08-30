The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصليب الأحمر الدولي يؤكد أنه من “المستحيل” تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش السبت بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدا للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وقالت سبولياريتش في بيان “من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لـ(سكان) مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”، واصفة خطط الإجلاء بأنها “ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها”.

وأضافت “عملية إجلاء كهذه ستؤدي إلى حركة انتقال سكان هائلة لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابها نظرا إلى حجم الدمار اللاحق بالمنشآت المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والملاجئ والرعاية الطبية”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطرة” في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني بعد سنتين تقريبا على بدء الحرب.

ولم يطلب الجيش الإسرائيلي في الوقت الحاضر من السكان إخلاء المدينة إلا أن المتحدث باسمه باللغة العربية أفيخاي أدرعي قال الأربعاء إن إخلاء المدينة من سكانها “أمر لا مفر منه”.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية ومحلية لإنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة حيث اضطر غالبية السكان إلى النزوح فيما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد سكّان محافظة غزة التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.

وقالت سبولياريتش إن أي أمر بالإخلاء “سيفرض على مدنيين يعانون أساسا من صدمة ناجمة عن القتال المتواصل منذ أشهر ويخافون مما ستحمل إليهم الأيام المقبلة”.

وأشارت إلى أن “الكثيرين يعجزون عن تلبية أوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعا وهم مرضى ومصابون أو يعانون من إعاقات جسدية”، مشددة على أن “كل المدنيين مشمولون بالقانون الدولي الإنساني أغادروا أو بقوا في المكان ويجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم”.

وذكّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن “القانون الدولي الإنساني يفترض أنه عند إصدار أوامر إخلاء، ينبغي أن تبذل إسرائيل كلّ ما في وسعها لتأمين ظروف لائقة للمدنيين من ملجأ ونظافة صحية ورعاية صحية وسلامة وغذاء، ولضمان عدم فصل العائلات”.

غير أنه “يتعذّر استيفاء هذه الشروط حاليا في غزة”، ما “يجعل أيّ إخلاء غير قابل للتنفيذ وأيضا غير مفهوم في الظروف الراهنة”، بحسب سبولياريتش.

وجدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى القطاع الفلسطيني، كما طالبت حماس بتحرير الرهائن المتبقين.

وحذرت من أن “أيّ تصعيد إضافي للنزاع لن يؤدّي سوى إلى مزيد من القتلى والدمار والنزوح”. 

نل/غ ر-م ن/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
58 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية