The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الصليب الأحمر يناشد الحكومات التحرك فورا لإنهاء “الفظائع” في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

جنيف (رويترز) – قال بيير كرينبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن على الحكومات التحرك فورا لوقف الفظائع في غزة، مضيفا أن المعاناة هناك وصلت إلى حد “يشكك في إنسانيتنا من جذورها”.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع في مارس آذار، عندما استأنفت حملتها العسكرية المدمرة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد وقف لإطلاق النار في حرب مستمرة منذ 19 شهرا.

وأغلقت عشرات المطابخ الخيرية في غزة أبوابها يوم الخميس بسبب نقص الإمدادات، مما أدى إلى قطع شريان حياة يستخدمه مئات الآلاف من الناس، وأثار مخاوف من المزيد من الوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

وأضاف بيير كراهينبول للصحفيين في جنيف “إنها لحظة حاسمة لأن ترفض الدول والجهات الفاعلة العالمية والأطراف المعنية السماح باستمرار هذا الرعب المتواصل دون انقطاع”.

ومضى يقول “يجب أن يشعر الجميع بأنه قد طفح الكيل إزاء ما يحدث في غزة”، دون أن يحمل أي طرف المسؤولية.

وأردف “لا أستطيع أن أشعر بالارتياح إزاء التكلفة البشرية لهذا الصراع، و(أقول) بصراحة إذا كان هذا هو مستقبل الحرب فيجب أن نشعر جميعا بالرعب”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية