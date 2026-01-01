الصومال: القضاء على 29 من حركة الشباب بالتنسيق مع شركاء دوليين
نيروبي أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان اليوم الخميس إن القوات المسلحة قضت على 29 مسلحا من حركة الشباب في منطقة جاباد غوداني بإقليم شبيلي الوسطى بالتنسيق مع شركاء دوليين.
وتخوض حركة الشباب تمردا منذ 2007 سعيا للسيطرة على السلطة وإقامة نظام حكم يستند إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وذكرت وزارة الدفاع على إكس أنها دمرت أيضا مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في “هجمات إرهابية” ضد المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية نفذت أثناء ساعات الليل في شبيلي الوسطى.
وعبرت الوزارة عن تقديرها “للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي في مكافحة الإرهاب”، دون أن تحدد هوية الشركاء.
