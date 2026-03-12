The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط يقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 12 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس إن إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط ستزيد من معاناة الشعوب في المنطقة، وتلحق بهم خسائر اقتصادية فادحة، وتقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأدلى وانغ بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، والذي دعا خلاله أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

ونقل عن وانغ قوله “ينبغي على جميع الأطراف حث الأطراف المعنية على الضغط على زر وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن لمنع تدهور الوضع أكثر”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية