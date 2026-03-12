الصين: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط يقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي

reuters_tickers

1دقيقة

بكين 12 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس إن إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط ستزيد من معاناة الشعوب في المنطقة، وتلحق بهم خسائر اقتصادية فادحة، وتقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأدلى وانغ بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، والذي دعا خلاله أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

ونقل عن وانغ قوله “ينبغي على جميع الأطراف حث الأطراف المعنية على الضغط على زر وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن لمنع تدهور الوضع أكثر”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )