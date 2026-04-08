الصين: اتفاق بين أفغانستان وباكستان على تجنّب التصعيد

afp_tickers

2دقائق

اتّفقت باكستان وأفغانستان على تجنّب أي تصعيد في النزاع المسلّح بينهما أثناء محادثات استضافتها الصين مؤخرا، بحسب ما أعلنت بكين الأربعاء.

وتدور مواجهات عنيفة بين البلدين الجارين على خلفية اتّهام إسلام أباد أفغانستان بتوفير ملاذ آمن لجماعات مسلّحة شنّت هجمات عبر الحدود، وهو أمر تنفيه حكومة طالبان.

وتصاعدت حدّة الأعمال العدائية بشكل كبير أواخر شباط/فبراير عندما أعقبت عملية برّية أفغانية ضربات جويّة باكستانية، ما دفع إسلام أباد للإعلان عن بدء “حرب مفتوحة” بين البلدين.

وفي 16 آذار/مارس، أسفرت ضربة باكستانية على مستشفى في كابول عن مقتل مئات المدنيين وأثارت تنديدا دوليا فيما تجددت الدعوات لعقد محادثات تضع حدا للنزاع.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الأربعاء إن “ممثلين لكل من الصين وأفغانستان وباكستان عقدوا اجتماعات غير رسمية على مدى أسبوع في أورومتشي في شينجيانغ من الأول حتى السابع من نيسان/أبريل”.

وأفادت في مؤتمر صحافي دوري في بكين أن أعضاء الوفود الثلاثة “خاضوا مباحثات صريحة وبراغماتية في أجواء إيجابية”.

وأشارت إلى أن أفغانستان وباكستان أعلنتا “التزامهما حل خلافاتهما في أقرب وقت وإعادة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها والاتفاق على عدم القيام بأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع أو تعقيده”.

وكشف دبلوماسيون من باكستان وأفغانستان بالفعل عن المحادثات التي استضافتها الصين الأسبوع الماضي، لكن بكين لم تؤكدها قبل الآن.

وانقضت في 24 آذار/مارس مهلة هدنة بين الطرفين دخلت حيّز التنفيذ في عطلة عيد الفطر.

وأُغلقت الحدود البريّة بين باكستان وأفغانستان في شكل شبه كامل أثناء المعارك، الأمر الذي كانت له انعكاسات اقتصادية كبيرة.

اهل-ميا-بفك/لين/ب ق