الصين: سنسعى من قمة شي جينبينغ وترامب إلى “مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية”

اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاثنين أن بكين ستسعى الى ضمان “مزيد من الاستقرار” في العلاقات الدولية خلال قمة الرئيسين الصيني والأميركي المقررة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث غو جياكون في إحاطة صحافية “تعتزم الصين العمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة، ضمن روح من الاحترام والاهتمام بالمصلحة المشتركة، بهدف تطوير التعاون وإدارة الخلافات وتأمين مزيد من الاستقرار في عالم مترابط وغير مستقر”.

واعتبر أن “الدبلوماسية على أعلى مستوى تؤدي دورا استراتيجيا غير مسبوق في العلاقات الصينية الأميركية”.

وأكدت بكين الاثنين زيارة الرئيس دونالد ترامب من الاربعاء الى الجمعة.

ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على المباحثات بين الرئيسين، من دون أن تغيب عنها الحرب الأميركية الاسرائيلية على إيران.

وهذه الزيارة هي الاولى التي يقوم بها رئيس أميركي للصين منذ 2017.

وامتنعت بكين لفترة طويلة عن تأكيد موعد زيارة ترامب، وهو أمر معهود بالنسبة الى الزيارات الرسمية، وخصوصا بسبب الأزمة في الشرق الاوسط.

