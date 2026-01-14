الصين: نعارض التدخل الخارجي في شؤون إيران

بكين 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بكين تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لإيران، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتخذ “إجراءات صارمة للغاية” ضد طهران.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول موقف بكين بعد تصريحات ترامب، إن بلادها لا تتغاضى عن استخدام القوة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولية.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز إن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات صارمة للغاية” إذا بدأت إيران في إعدام المتظاهرين. وحث المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج وقال إن المساعدة في الطريق.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)