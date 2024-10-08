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الصين أثارت “مخاوف جدية” مع الولايات المتحدة بشأن القيود التجارية

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أثار وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الثلاثاء “مخاوف جدية” مع نظيرته الأميركية جينا رايموندو بشأن القيود التي تفرضها واشنطن على تجارتها، وحثها على رفع العقوبات عن شركات بلاده “في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي الدعوة التي وصفتها بكين بأنها “صريحة وعميقة وعملية” بعد أسابيع من دخول زيادات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الكهربائية الصينية وبطاريات السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية حيز التنفيذ – مع فرض رسوم على منتجات أخرى مؤخرا أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، تنوي الولايات المتحدة حظر بيع المركبات التي تتضمن تكنولوجيا صينية وروسية بحجة مخاطر تتعلق بالأمن القومي.

كما قيدت واشنطن تصدير التكنولوجيا إلى الصين مثل أشباه الموصلات والآلات المستخدمة لتصنيعها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن وانغ “ركز الثلاثاء على التعبير عن مخاوف جدية بشأن سياسة أشباه الموصلات الأميركية تجاه الصين والقيود التي تفرضها على السيارات الصينية المتصلة بشبكة الانترنت”.

وشدد على أنه “من الضروري بشكل خاص توضيح حدود الأمن القومي في المجالات الاقتصادية والتجارية”.

وقالت الوزارة إن ذلك سيسمح “بالحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.

بفك/ليل/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية