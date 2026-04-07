الصين تأمل أن تغتنم أطراف حرب إيران فرصة السلام
7 أبريل نيسان (رويترز) – قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي قامت باكستان بجهود وساطة بشأنه ورفضته إيران، إن الصين تأمل أن تغتنم الأطراف المعنية فرصة السلام وأن تتجاوز الخلافات عبر الحوار.
وأضافت في إفادة صحفية دورية أن الصين ترحب بجميع الجهود الجادة وتدعم جهود الوساطة الباكستانية النشطة.
وأكدت على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن واستئناف الحوار هو أمل مشترك للمجتمع الدولي. وشددت على أن الصين مستعدة للقيام بدور بناء.
