The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تؤكد أنها ستدافع عن مصالحها بعد تهديدات ترامب لشركاء إيران التجاريين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري ردا على سؤال حول إعلان ترامب فرض التعرفة “لطالما آمنّا بأنه لا رابح في حرب التعرفات الجمركية، وستدافع الصين بحزم على حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وقُتل 648 متظاهرا على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرّها في النروج.

وأشارت ماو في ردها على سؤال عمّا تنصح به السلطات الصينية مواطنيها الصينيين المسافرين إلى إيران للسياحة، إلى أن بكين “تراقب من كثب تطورات الوضع”. 

وأضافت “سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة المواطنين الصينيين”.

بور-جي/جك-ب ح 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية