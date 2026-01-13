الصين تؤكد أنها ستدافع عن مصالحها بعد تهديدات ترامب لشركاء إيران التجاريين

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري ردا على سؤال حول إعلان ترامب فرض التعرفة “لطالما آمنّا بأنه لا رابح في حرب التعرفات الجمركية، وستدافع الصين بحزم على حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وأشارت ماو في ردها على سؤال عمّا تنصح به السلطات الصينية مواطنيها الصينيين المسافرين إلى إيران للسياحة، إلى أن بكين “تراقب من كثب تطورات الوضع”.

وأضافت “سنتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة المواطنين الصينيين”.

