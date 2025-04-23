الصين تؤكد أن “الباب مفتوح” للمحادثات التجارية بعد طرح ترامب احتمال خفض الرسوم

afp_tickers

6دقائق

أكدت الصين الأربعاء أن الباب “مفتوح” لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين “بشكل كبير”.

وفي تصريحات تخفف الضغط عن الأسواق العالمية التي هزّتها سياساته التجارية العدائية، قال ترامب الثلاثاء أيضا إنه لا ينوي إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية نسبتها 145 في المئة على العديد من المنتجات الصينية.

وتشمل الرسوم تلك التي فُرضت بداية على خلفية دور الصين المفترض في سلاسل إمداد الفنتانيل ولاحقا على خلفية ممارسات تعتبرها واشنطن غير منصفة.

وردّت بكين بفرض رسوم جمركية مضادة نسبتها 125 في المئة على المنتجات الأميركية، لكنها شددت الأربعاء على أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي في بكين إن “الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصرا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية”، مضيفا أن “الباب مفتوح على مصراعيه أمام المحادثات”.

وحذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء من أن الحروب التجارية “تقوّض الحقوق المشروعة لكل البلدان ومصالحها وتضر بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي”.

ويأتي رد الفعل الصيني بعدما أقر ترامب بأن نسبة 145 في المئة “مرتفعة جدا”، لافتا إلى أنها “ستُخفض بشكل كبير”.

وقال “لن تكون قريبة إطلاقا من هذا الرقم” لكنها “لن تكون صفرا” أيضا.

وأضاف “في نهاية المطاف، يتعيّن عليهم التوصل إلى اتفاق”.

وجاءت تصريحاته بعدما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أثناء مناسبة مغلقة الثلاثاء إن الرسوم الجمركية ترقى إلى حظر تجاري متبادل.

وأفاد الوزير بأنه يتوقع خفضا في التصعيد في المستقبل القريب، بحسب مصدر كان حاضرا.

ومن شأن تطور مماثل أن يخفف الضغط عن الأسواق بعض الشيء، بحسب ما أفاد خلال مناسبة استضافها مصرف “جي بي مورجان تشيس”، لم تكن مفتوحة للصحافة.

– هزّة في الأسواق –

وأثارت هجمات ترامب أخيرا على باول المخاوف من أنه يسعى لإقالته، وهو ما أحدث هزّة في أسواق المال التي تتخوف في الأساس من سياسات ترامب التجارية العدائية.

وانتقد الرئيس باول بسبب تحذيراته من أن سياسة البيت الأبيض في فرض رسوم جمركية واسعة قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجددا.

وقال ترامب الثلاثاء “لا أنوي إقالته… أرغب بأن أراه يتحرّك أكثر في ما يتعلّق بفكرته بخفض معدلات الفائدة. إنه وقت مثالي لخفض معدلات الفائدة”.

وأضاف “ما لم يفعل ذلك، فهل ستكون هذه النهاية؟ كلا”.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد صدور تقرير عن تصريحات بيسنت بشأن التجارة والتي جاءت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسجّلت الأسواق الآسيوية ارتفاعا بشكل عام الأربعاء.

كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية في هونغ كونغ وطوكيو بحوالى 2% بينما تراجع الذهب بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي.

– “أداء جيد جدا” –

وأفاد بيسنت بأنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي التعاون مع بكين بشأنه في نهاية المطاف، بينما شدد على الحاجة إلى تجارة منصفة وقال إن على الصين العمل على إعادة موازنة اقتصادها.

وأكد وزير الخزانة على أن الهدف ليس فك الارتباط مع الصين، لافتا إلى أن حجوزات الحاويات بين البلدين تراجعت أخيرا مع تفاقم حدة التوترات التجارية.

وقالت الناطقة بالسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن واشنطن “تبلي بلاء حسنا في ما يتعلّق بالتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الصين”.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مختلف بلدان العالم في واشنطن هذا الأسبوع بينما تتركز الأنظار على التقدّم في المحادثات التجارية على الهامش في وقت تحاول البلدان التعامل مع رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق.

وأجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي أيضا اتصالات هاتفية مع نظيريه البريطاني والنمسوي الثلاثاء، داعيا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى العمل مع بكين لحماية التجارة الدولية.

وتتطلع اليابان أيضا، بحسب تقارير، إلى الزيارة الثانية التي يجريها موفدها المسؤول عن الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن طوكيو تفكّر في تقديم تنازلات لإرضاء ترامب.

بور-ستو/لين/الح