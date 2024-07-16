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الصين تؤكد استعدادها لتيسير المصالحة بين فتح وحماس

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أكّدت الصين الثلاثاء استعدادها لتيسير “المصالحة بين الأطراف الفلسطينية”، بعد تقارير عن اجتماع مرتقب في بكين بين حركتَي حماس وفتح.

الاثنين، أكّد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم لوكالة فرانس برس أن لقاءات مع مسؤولين في الصين ستُعقد في العشرين والحادي والعشرين من تموز/يوليو الجاري، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد الاجتماعات الرسمية.

ولم تدل حماس على الفور بأي تعليق.

ولدى سؤاله الثلاثاء، لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان بشكل رسمي انعقاد لقاء في بكين لكنه أشار إلى أن الصين ستنشر “معلومات في الوقت المناسب”.

وأضاف لين “تدعم الصين كل الأطراف الفلسطينية في هدف تحقيق المصالحة والوحدة عن طريق الحوار والتفاوض”، مشيرًا إلى أن بكين “مستعدة … لتوفير الفرص” لتحقيق هذا الهدف.

ويسود الانقسام الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة في العام 2007 بعدما فازت في الانتخابات التشريعية في العام 2006.

ولم تفلح العديد من المحاولات التي جرت في العديد من العواصم لتحقيق مصالحة بين الطرفين.

لكن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر اثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل، أحيت الدعوات للحوار.

واستضافت بكين لقاء بين فتح وحماس في نيسان/ابريل عندما تم الاتفاق على اجتماع آخر في حزيران/يونيو قبل تأجيله.

وأعربت الخارجية الصينية حينها عن أملها في أن تتمكن من الدفع نحو “المصالحة بين الفلسطينيين”.

عززت بكين في السنوات الأخيرة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط وسهّلت العام الماضي التقارب التاريخي بين إيران والسعودية.

ويحتفظ كذلك العملاق الآسيوي الداعم للقضية الفلسطينية، بعلاقات جيدة مع إسرائيل.

مجو-اهو/كبج/ص ك

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