الصين تؤكد التزامها بالانفتاح رغم “الحمائية” التي تمارسها دول أخرى

تعهد رئيس  الوزراء الصيني الأربعاء بمواصلة فتح الاسواق المحلية منتقدا بشدة السلوك “الأحادي والحمائي” الذي تمارسه بعض الدول في وقت تسعى بكين لترسيخ مكانتها كوجهة جذابة للشركات العالمية التي تضررت من الرسوم الجمركية الأميركية. 

وسعت هذه القوة التصديرية الآسيوية إلى إقامة شراكات تجارية بديلة خلال أشهر من حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة. 

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في افتتاح معرض شنغهاي الدولي للاستيراد الأربعاء “لدى النظر إلى بعض الإجراءات الأحادية والحمائية في الساحة الدولية اليوم، نرى أنها تُعرقل بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي”. 

وحذر لي، دون أن يذكر الولايات المتحدة صراحة، من أن النظام الدولي تعرض هذا العام للتهديد بسبب “أشكال مختلفة من الانفصال وتعطيل سلاسل التوريد، إلى جانب تصاعد الاحتكاكات التجارية”. 

وأضاف أن “العديد من الشركات متعددة الجنسيات تشعر أن ممارسة الأعمال التجارية أصبحت أكثر صعوبة”، وأن الدول النامية معرضة بشكل خاص للاضطرابات الاقتصادية. 

جاءت تصريحات لي خلال معرض الصين الدولي للاستيراد السنوي الضخم، الحدث الذي تروج له بكين كمنصة للتعاون الاقتصادي الدولي رغم أن مجموعات المؤسسات التجارية الأجنبية اشتكت في السنوات الماضية من أن الصفقات التي يتم إبرامها فيه غير ذات أهمية.

وقبل أيام توصل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ إلى هدنة في الحرب التجارية خلال اجتماع في كوريا الجنوبية، ما وضع موقتا حدا لأشهر من التوتر بين القوتين الاقتصاديتين والتكنولوجيتين. 

وقال لي الأربعاء إن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى “للحفاظ على استقرار وسلاسة عمل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.

جشت/غد/ص ك

