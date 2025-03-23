الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار “الصحيح” للعولمة

afp_tickers

4دقائق

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين الأحد، أن بلاده “ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية” في مواجهة “التشرذم”، في إشارة ضمنية إلى الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تشكل عودة ترامب إلى البيت الأبيض تهديدا للصادرات الصينية.

ومنذ انتهاء جائحة كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارا، خصوصا من خلال تعزيز الاستهلاك.

كما تسعى الآن إلى تأكيد دور البلاد كمدافع قوي عن النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، فيما يفتح ترامب مواجهات مع شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل الصين وكندا والمكسيك، على خلفية زيادة التعرفات الجمركية على صادراتها.

وقال لي تشيانغ للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الدوليين “ستقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، جانب الإنصاف والعدالة، وستتصرف بطريقة محقة في ظل اضطرابات الزمن”.

وجاءت كلمة لي في افتتاح المنتدى الصيني الذي حضره هذا العام كبار قادة الأعمال، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصين “ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية وتمارس تعددية حقيقية وتكافح لتكون قوة للاستقرار واليقين”.

وحذر من أن “التشرذم الاقتصادي العالمي يتفاقم اليوم”، مضيفا أن “عدم الاستقرار وعدم اليقين آخذان في الازدياد”.

وأعربت بكين في الأسابيع الأخيرة عن موقف منفتح تجاه الدخول في محادثات تجارية مع ترامب.

والسبت، التقى السيناتور الأميركي ستيف داينز نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون الاقتصادية هي ليفينغ، خلال زيارة لبكين اعتبرت أنها محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات.

ومن المقرر أن يجتمع داينز مع رئيس الوزراء الأحد لإجراء محادثات يتوقع أن تتناول العديد من المواضيع الخلافية مثل تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذه المادة المخدرة من الصين إلى الولايات المتحدة حيث تتسبب في قتل الآلاف.

– “حوار صريح” –

ويقول ترامب إنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة على الصين لأن بكين فشلت في وقف شحنات تلك المواد الكيميائية التي تشكّل جزءا رئيسيا من أزمة المخدرات المدمرة.

لكنّ بكين تصر على أنها تتّخذ إجراءات صارمة ضد الإنتاج والتجارة غير المشروعين للمخدرات، ووصفت هذه القضية بأنها قضية تخص واشنطن وعليها حلّها بنفسها.

وخلال اجتماعه مع داينز، قال هي إن الصين “تعارض بشدة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها”.

وأضاف هي أن الصين مستعدة “للدخول في حوار صريح” مع الولايات المتحدة لحل القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما “العديد من المصالح المشتركة ومساحة واسعة للتعاون”.

وتصل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير إلى زيادة شاملة بنسبة 20 % على الصادرات الصينية الموجهة إلى الولايات المتحدة.

وبلغت صادرات البلاد مستويات قياسية العام الماضي، لكنّ المراقبين يحذرون من أن الاضطرابات في النظام التجاري العالمي قد تجبر بكين على إيجاد طرق أخرى لتعزيز نشاطها الاقتصادي.

بفك/الح/م ن