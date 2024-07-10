الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي (وزارة التجارة)

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أعلنت الصين الأربعاء أنها باشرت تحقيقا رسميا حول “إجراءات دعم” و”عوائق أمام الاستثمار” اتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني إن “الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية”.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين. وفتحت تحقيقها الأول منتصف شباط/فبراير الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية “سي آر آر سي” المصنفة أولى عالميا في هذا القطاع.

وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية آذار/مارس.

كذلك، فتحت المفوضية في نهاية نيسان/أبريل تحقيقا في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات “تمييزية”. وأطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.

ومطلع تموز/يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي “غير العادل”، في قرار قد يصبح نهائيا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة.

وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصا ب”منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح”. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 كانون الثاني/يناير 2025 لكن قد يمدد ثلاثة أشهر.

مجو-سبر/غ ر-الح