The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تتخذ إجراءات “تأديبية” بحق منصتين اجتماعيتين جديدتين بينهما ويبو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

أعلنت السلطات الصينية السبت “إجراءات تأديبية وعقابية” ضد موقعي التواصل الاجتماعي المحليين “ويبو” (المشابه لمنصة إكس) و”كوايشو” (للفيديوهات) بتهمة الترويج المفرط لأخبار المشاهير ولمحتوى “غير مرغوب فيه”.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) إن هذه الإجراءات تشمل “استدعاءات للاستجواب وأوامر بتصحيح المخالفات ضمن إطار زمني محدد وتحذيرات وعقوبات صارمة للمسؤولين”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأُقرّت إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي ضد تطبيق شائع آخر هو “ريد نوت” (الملقب “إنستغرام الصيني” والمعروف محليا باسم “شياو هونغشو”).

وتكلّف السلطات مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فرض رقابة صارمة من خلال فرق الإشراف والرقابة، على المحتوى الذي تعتبره بكين تخريبيا أو مبتذلا أو إباحيا أو ضارا بشكل عام.

وفي هذا السياق، انتقدت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية السبت في بيانين منفصلين وإن كانا متطابقين تقريبا، منصتي “ويبو” و”كوايشو” لـ”إخفاقهما في الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية” في هذا الشأن.

واستهدف هذا الإجراء تحديدا “ترتيب عمليات البحث الأكثر شيوعا”، وهي ميزة في هذه التطبيقات تُسلّط الضوء على أبرز المواضيع.

وأفادت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن “المحتوى غير المرغوب فيه” يحتل مراتب متقدمة “لا سيما تلك التي تُبالغ في تضخيم نشاطات المشاهير، بالإضافة إلى المنشورات التافهة”.

ومن ثم اتهمت ويبو بـ”الإضرار بالنظام البيئي الرقمي” وخدمة كوايشو بالمساهمة في الانتشار المفرط لمحتوى المشاهير الذي يعد تافها. ونتيجة لذلك، أعلنت هذه “الإجراءات التأديبية والعقابية” ضد هاتين المنصتين.

ويبو منصة للتدوينات القصيرة تسمح بنشر النصوص والصور، ويركز محتواها عموما على أبرز المستجدات. وقد أعلنت الشركة 591 مليون مستخدم نشط شهريا في آذار/مارس الفائت.

أما كوايشو فهو تطبيق للفيديوهات القصيرة بمفهوم مشابه لتيك توك. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت هذه المنصة إلى أنها باتت تضم أكثر من 730 مليون مستخدم نشط شهريا.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عقوبات مماثلة، لأسباب مشابهة، ضد شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ريد نوت”. وتضم هذه المنصة حوالى 350 مليون مستخدم نشط شهريا، يتشاركون عادة محتوى غير سياسي حول الطعام والرياضة والموضة والسفر والمشاهير.

وفي بلدٍ تمارس سلطاته رقابة صارمة على الأخبار، غالبا ما تعجّ منصات التواصل الاجتماعي بالمعلومات والشائعات حول مشاهير السينما والموسيقى، وهي مواضيع تعتبرها السلطات عموما أقلّ إشكالية بالنسبة إليها.

اهل/جك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية