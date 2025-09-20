الصين تتخذ إجراءات “تأديبية” بحق منصتين اجتماعيتين جديدتين بينهما ويبو

أعلنت السلطات الصينية السبت “إجراءات تأديبية وعقابية” ضد موقعي التواصل الاجتماعي المحليين “ويبو” (المشابه لمنصة إكس) و”كوايشو” (للفيديوهات) بتهمة الترويج المفرط لأخبار المشاهير ولمحتوى “غير مرغوب فيه”.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) إن هذه الإجراءات تشمل “استدعاءات للاستجواب وأوامر بتصحيح المخالفات ضمن إطار زمني محدد وتحذيرات وعقوبات صارمة للمسؤولين”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأُقرّت إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي ضد تطبيق شائع آخر هو “ريد نوت” (الملقب “إنستغرام الصيني” والمعروف محليا باسم “شياو هونغشو”).

وتكلّف السلطات مواقع التواصل الاجتماعي في الصين فرض رقابة صارمة من خلال فرق الإشراف والرقابة، على المحتوى الذي تعتبره بكين تخريبيا أو مبتذلا أو إباحيا أو ضارا بشكل عام.

وفي هذا السياق، انتقدت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية السبت في بيانين منفصلين وإن كانا متطابقين تقريبا، منصتي “ويبو” و”كوايشو” لـ”إخفاقهما في الوفاء بمسؤوليتهما الأساسية” في هذا الشأن.

واستهدف هذا الإجراء تحديدا “ترتيب عمليات البحث الأكثر شيوعا”، وهي ميزة في هذه التطبيقات تُسلّط الضوء على أبرز المواضيع.

وأفادت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن “المحتوى غير المرغوب فيه” يحتل مراتب متقدمة “لا سيما تلك التي تُبالغ في تضخيم نشاطات المشاهير، بالإضافة إلى المنشورات التافهة”.

ومن ثم اتهمت ويبو بـ”الإضرار بالنظام البيئي الرقمي” وخدمة كوايشو بالمساهمة في الانتشار المفرط لمحتوى المشاهير الذي يعد تافها. ونتيجة لذلك، أعلنت هذه “الإجراءات التأديبية والعقابية” ضد هاتين المنصتين.

ويبو منصة للتدوينات القصيرة تسمح بنشر النصوص والصور، ويركز محتواها عموما على أبرز المستجدات. وقد أعلنت الشركة 591 مليون مستخدم نشط شهريا في آذار/مارس الفائت.

أما كوايشو فهو تطبيق للفيديوهات القصيرة بمفهوم مشابه لتيك توك. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت هذه المنصة إلى أنها باتت تضم أكثر من 730 مليون مستخدم نشط شهريا.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عقوبات مماثلة، لأسباب مشابهة، ضد شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “ريد نوت”. وتضم هذه المنصة حوالى 350 مليون مستخدم نشط شهريا، يتشاركون عادة محتوى غير سياسي حول الطعام والرياضة والموضة والسفر والمشاهير.

وفي بلدٍ تمارس سلطاته رقابة صارمة على الأخبار، غالبا ما تعجّ منصات التواصل الاجتماعي بالمعلومات والشائعات حول مشاهير السينما والموسيقى، وهي مواضيع تعتبرها السلطات عموما أقلّ إشكالية بالنسبة إليها.

