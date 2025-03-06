الصين تتعهد خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة “حتى النهاية”

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تعهدت الصين الخميس خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة “حتى النهاية” بينما أثرت الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الاقتصاد العالمي وهددت بلجم النمو البطيء في بكين.

وحددت بكين مستوى طموحا للنمو السنوي بنحو 5 % هذا الأسبوع وتعهدت أن يكون الطلب المحلي محرك الاقتصاد الرئيسي في الوقت الذي أضرت المواجهة التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة بالصادرات.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات الصينية هذا الأسبوع، عقب خطوة مماثلة الشهر الماضي. ويتوقع أن تصل الرسوم إلى مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية الإجمالية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحذّر وزير التجارة وانغ وينتاو من أن الرسوم الجمركية الأميركية تهدد “بزعزعة استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية وتكبح نمو الاقتصاد العالمي”.

وقال في مؤتمر صحافي “إذا واصلت الولايات المتحدة هذا المسار الخاطئ، فسنحارب حتى النهاية” متهما واشنطن بـ”التصرف بشكل أحادي الجانب والتسلط”.

واعترف تشنغ شان جيه كبير المخططين للاقتصاد الصيني، بأن “عدم اليقين في البيئة الخارجية يزداد أكثر وأكثر”.

لكنه قال إن الصين لديها “ثقة كاملة” في قدرتها على تحقيق هدف النمو هذا العام.

وقال تشنغ متحدثا إلى جانب وانغ على هامش الاجتماعات السياسية السنوية التي تعقد في بكين “لدينا الدعم والضمانة الأساسية لتحقيق هدف النمو هذا العام بنحو 5 %”.

وأضاف “نواجه أيضا بعض المشكلات، مثل عدم كفاية الطلب المحلي وصعوبات الإنتاج والتشغيل في بعض الصناعات والشركات”.

وتابع “مع ذلك، نشعر بأن هذه الصعوبات والتحديات… يمكن تخطيها وحلها”.

– زيادة الانفاق –

وجاءت أرقام النمو الرئيسية في الصين التي أعلنها رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الأربعاء خلال الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي، متطابقة إلى حد كبير مع استطلاع أجرته وكالة فرانس برس لآراء محللين.

لكن الخبراء يقولون إنها طموحة بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، ويأملون بأن يعلن المسؤولون مزيدا من الدعم الاقتصادي هذا الأسبوع.

وقال رئيس البنك المركزي بان غونغ شنغ الخميس إن البلاد ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام “حسب الاقتضاء، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية”.

وخفّض البنك المركزي في بكين سعرَي فائدة رئيسيين إلى أدنى مستوى تاريخي في تشرين الأول/أكتوبر.

وتعهد وزير المال لان فوان الخميس “مواصلة زيادة” الإنفاق المالي عام 2025 وأوضح أن ذلك سيعزز “التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد والمجتمع” في الصين.

وتسعى الصين لاستعادة مكانتها منذ جائحة كوفيد-19، مع استمرار تراجع الاستهلاك المحلي وأزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات الضخم.

وأدت الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التحديات.

وأعلنت بكين الثلاثاء اتخاذ إجراءات بدورها ردا على الزيادة الأخيرة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن وتعهدت أنها ستخوض حربا تجارية حتى “النهاية”.

ومن خلال هذه الاجراءات، ستفرض الصين رسوما تصل إلى 15 % على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية منها فول الصويا ولحم الخنزير والقمح اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

ميا-اوه/ليل/الح