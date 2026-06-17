الصين تتوعد بالرد على إنشاء تايوان موفعا لجمع المعلومات الاستخباراتية عنها

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أعلنت الصين الأربعاء أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حاسمة” ردا على إنشاء تايوان موقعا لجمع المعلومات الاستخباراتيّة عنها من مواطنين صينيين.

وحذّرت بكين من أن أي شخص يزوّد تايوان بمعلومات استخباراتية سيُلاحَق قضائيا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت تايوان إنشاء موقع إلكتروني للمواطنين الصينيين لتسريب معلومات، داعية من “يشاركونها القيم الديموقراطية” إلى التعاون.

واعتبر مكتب شؤون تايوان في الصين أن سلطات تايوان “تستهدف بشكل صارخ البرّ الرئيسي من خلال أنشطة سرقة المعلومات الاستخباراتية والتخريب”.

وأضاف، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي “هذه الأفعال تؤجّج العداء وتضرّ بالعلاقات بين ضفتي المضيق”.

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، بينما تتهم تايبيه بكين باستخدام التجسس والتسلل لإضعاف دفاعاتها.

وأعلن مكتب الأمن القومي التايواني عن المنصة بمقطع فيديو مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، مدته دقيقة، يُظهر موظفا حكوميا صينيا يشاهد إبعاد زملاء له والتحقيق معهم، “ما يعكس جوا من التوجّس السائد في ظل النظام الشمولي الصيني”، وفقا لبيان صادر عن المكتب.

وأضاف البيان أن “عددا متزايدا” من الأشخاص تواصلوا مع جهات في تايوان مؤكدين “رغبتهم في تقديم معلومات مختلفة”.

وأكد مكتب الأمن القومي أنه سيقوم بفحص وتقييم ومتابعة البلاغات المُقدمة إلى المنصة “بدقة” باستخدام التكنولوجيا.

وتايوان منفصلة سياسا عن البرّ الرئيسي للصين منذ أن لجأ القوميون، الذين هزمهم الشيوعيون خلال الحرب الأهلية الصينية، إليها عام 1949.

اسسك-لال/خلص/ملك