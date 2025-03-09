الصين تتوعد بـ”تضييق الخناق” على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية

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توعد الجيش الصيني الأحد بـ”تضييق الخناق” على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، محذرا المؤيدين لذلك بضرورة التراجع عن “حافة الهاوية”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الجيش وو تشيان قوله “كلما تفشّى انفصاليو +استقلال تايوان+، كلما ضاق الخناق حول أعناقهم، وكلما زاد حد السيف المسلط فوق رؤوسهم”.

وأكد أن الجيش “هو قوة تحرك في مواجهة الانفصال ولتعزيز إعادة التوحيد”.

وتوجه وو الى مؤيدي استقلال الجزيرة بالقول “لقد امتطيتم جوادكم الى حافة الهاوية، الأرض خلفكم… اذا واصلتم التقدم على المسار الخاطئ، ستواجهون طريقا مسدودا”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت إعادتها الى كنفها، بالقوة اذا لزم الأمر.

وأتت تصريحات المتحدث العسكري على هامش اجتماع المؤتمر السياسي الشعبي الصيني الاستشاري والدورة السنوية لمجلس الشعب، وهما أكبر تجمع سياسي سنوي في البلاد.

بور-بفس/كام/غد