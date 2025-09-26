The Swiss voice in the world since 1935
الصين تحذر في الأمم المتحدة من عودة “عقلية الحرب الباردة”

حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الجمعة من عودة “عقلية الحرب الباردة”، مدافعا عن تعدّدية الأطراف والتجارة الحرّة، في انتقاد مبطّن للولايات المتحدة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يذكر رئيس الوزراء الصيني دونالد ترامب بالاسم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه قدّم بلاده على أنها المدافع عن النظام العالمي الذي لطالما كانت واشنطن أبرز مؤتمنيه.

وقال لي “دخل العالم مرحلة جديدة من الاضطرابات والتحوّلات” مشيرا إلى “عودة الأحادية وعقلية الحرب الباردة والتشكيك في القواعد والمنظومة العالمية المعتمدة خلال السنوات الثمانين الماضية والتقويض المستمرّ للنظام العالمي الذي سبق أن أثبت فعاليته”.

ولفت إلى أن “البشرية باتت مجدّدا عند مفترق طرق”.

وانتقد رئيس الوزراء الصيني خصوصا الرسوم الجمركية الإضافية، فيما فرضت الإدارة الأميركية تعرفات أساسية بنسبة 10% على كلّ البلدان، مع نسب أعلى بكثير على عدد منها تتخطّى صادراتها إلى الولايات المتحدة وارداتها منها.

واشتدّت وطأة التعرفات الجمركية على أبرز الشركاء التجاريين لواشنطن مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين التي ما زالت المفاوضات جارية معها في هذا الشأن.

وقال لي “من الأسباب الرئيسية وراء الركود الاقتصادي العالمي الحالي تعدّد التدابير الأحادية والحمائية، مثل زيادة الرسوم الجمركية وإقامة جدران وحواجز”، مشيرا إلى أن “الصين ما انفكّت تنفتح أكثر وأكثر على العالم”.

وصرّح أن بلاده “يأمل العمل مع بقيّة بلدان العالم للدفاع عن القيم المثلى للأمم المتحدة”، في وقت تهتزّ أركان المنظمة الأممية.

شت/م ن/الح

