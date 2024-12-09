الصين تدعو إلى “حل سياسي” في سوريا في أقرب وقت

reuters_tickers

2دقائق

بكين (رويترز) – دعت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إلى إيجاد “حل سياسي” في سوريا في أقرب وقت ممكن لاستعادة الاستقرار والنظام بعد سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة السورية يوم الأحد وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصين تتابع عن كثب التطورات في سوريا وتأمل أن تعمل جميع الأطراف المعنية بما يخدم المصالح الأساسية للشعب السوري.

وأعلنت المعارضة السورية يوم الأحد عبر التلفزيون الرسمي الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لتنهي بذلك حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما.

وجاء ذلك بعد هجوم أثار مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط المنكوبة بالصراعات بالفعل.

وشكل التقدم الخاطف لتحالف المعارضة بقيادة (هيئة تحرير الشام)، وهو فصيل كان تابعا في السابق لتنظيم القاعدة، واحدة من أكبر نقاط التحول في المنطقة منذ عقود. وتصنف الولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية.

وقالت ماو “يجب أن يكون مستقبل ومصير سوريا في يد الشعب السوري، ونأمل أن تجد جميع الأطراف المعنية حلا سياسيا لاستعادة الاستقرار والنظام في أقرب وقت ممكن”.